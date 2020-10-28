Под Харьковом на газораспределительной станции произошел взрыв, 10 пострадавших, - СМИ

Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков

Согласно сообщению, взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское на расстоянии 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские.

По словам директора Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, есть десять пострадавших: "Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков".

Официальная информация еще уточняется.

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Напомним, 25 сентября, около 20:45 поблизости Харькова случилась авиакатастрофа – упал военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Сначала сообщалось о двух уцелевших.

Утром следующего дня в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета Ан-26 В Харьковской области. 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.