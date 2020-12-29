Под Днепром 25-летняя мать до смерти забила 3-летнего сына

Под Днепром мать жестоко избила сына Фото из открытых источников

Мальчик умер по дороге в больницу

В Днепропетровской области 25-летняя мать жестоко избила своего 3-летнего сына: мальчик скончался по дороге в больницу от полученных травм. Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 27 декабря в одном из домов в селе Дачное. По предварительной информации, женщина жестоко избила своего маленького сына и нанесла ему ряд множественных забоев мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.

На следующий день утром ребенку стало плохо, после чего мать решила самостоятельно отвезти его в больницу. Однако, по дороге в медучреждение мальчик скончался. Через некоторое время на место происшествия прибыли медики скорой, которые констатировали смерть.

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Впоследствии труп ребенка направили в Синельниковское борю судмедэкспертизы для установления причин смерти. Мать погибшего правоохранители задержали. Установление обстоятельств и других деталей происшествия продолжается.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Напомним, недавно в Киеве нетрезвый мужчина избил двух медицинских работников приехавших к нему на вызов, в результате чего женщины получили ряд травм, с которыми их доставили в больницу.