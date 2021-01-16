Под Борисполем разбился вертолет

По предварительным данным, вертолет совершил неудачную посадку

В Киевской области в районе Борисполя потерпел крушение и упал вертолет Robinson 44. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 16 января, около 15:00. К счастью, обошлось без жертв.

При этом обстоятельства происшествия пока неизвестны. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку.

Напомним, недавно вблизи острова Мале в Индонезии упал пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, на борту которого находились 62 человека, в том числе 10 детей. Впоследствии неподалеку от Джакарты на поверхности воды нашли останки тел и личные вещи, которые могли принадлежать пассажирам воздушного судна.

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Ранее сообщалось, что в США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Жертвами катастрофы стали пилот и двое пассажиров самолета.