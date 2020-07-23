Почему авто с "полтавским террористом" движется в направлении столицы, – в полиции засекретили информацию

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Переговоры со злоумышленником до сих пор продолжаются

Мужчина, который угрожал взорвать себя и правоохранителя гранатой, обменял работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска, с которым он поехал на предоставленном на его требования автомобиле "Богдан".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила офицер отдела коммуникации полиции Полтавской области Алла Ставицкая.

Алла Ставицкая сообщила, что правоохранители пытались задержать мужчину, которого подозревали в незаконном завладении транспортным средством. Во время задержания злоумышленник достал гранату, которую угрожал взорвать. За руку он удерживал полицейского. После переговоров он обменял работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска, с которым он поехал на предоставленном на его требования автомобиле "Богдан", отметила она.

"Сейчас продолжаются переговоры, цель которых – заставить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. В действие введен специальную операцию", – сказала Алла Ставицкая.

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Ведущие поинтересовались, почему авто поехало в сторону Киева и имеет ли эта машина сопровождение. На это пресс-секретарь ответила: "Продолжается специальная операция, полнее интервью мы предоставим впоследствии… Это часть спецоперации, я не могу сообщить вам этих данных".

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию из задержания угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Добавим, в Киеве ограничили движение по одной из улиц в Деснянском районе из-за подозрительного пакета.

Как сообщалось, после событий 21 июля в Луцке, где террорист захватил в заложники пассажирский автобус, правоохранители усилили меры безопасности в девяти областях.