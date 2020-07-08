live
Новости » События Читати новину українською

По Украине объявлено штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

В Киевской области и в столице прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с

Сегодня, 8 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в западных областях днем будут наблюдаться грозы, местами порывы ветра и шквалы от 15 до 20 м/сек. В отдельных районах будет идти град (И уровень опасности, желтый).

В Киевской области и в столице прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с (И уровень опасности).

Напомним, накануне штормовое предупреждение объявляли в западных областях Украины.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение В Винницкой области объявили штормовое предупреждение – есть риск подтопления В Украине объявлено штормовое предупреждение: Ожидают дождь с грозой и шквалами
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Стельмах | HARD с Влащенко | 07.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Языковой вопрос в Украине. В Раде собирают подписи за отставку Криклия | Ток-шоу
Принудительная украиницизация.
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра