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Площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тыс. гектаров, - ГСЧС

Спасатели продолжают тушить 7 очагов огня

Площадь всех ячеек лесных пожаров, которые несколько суток продолжаются в Луганской области, превысила 20 тыс. гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сейчас продолжается тушение 7 из 8 очагов огня. Сегодня утром, 3 октября, спасателям удалось локализовать пожар в районе населенных пунктов Бобровое, Боровське и Осколонівка на площади 4 тыс. гектаров, а накануне вечером – вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратове и Капітонове Новоайдарского района.

Как сообщают в ГСЧС, в результате пожаров обнаружены тела 7 погибших человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 спасателя). Еще 4 человека числятся пропавшими без вести.

Всего во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Кроме того, органы местной власти провели оповещение населения о возможной эвакуации в случае осложнения обстановки.

В течение 2 октября на территории Луганской области совершили 123 сброса (396 тонн) воды. К ликвидации пожаров привлечены 2 296 человек и 216 ед. техники. 

Напомним, 30 сентября в нескольких районах Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, из-за чего жителей нескольких деревень эвакуировали. Тогда сообщалось, что тушение огня затрудняют сильные порывы ветра.

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Позже стало известно, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара

По состоянию на вечер 1 октября следствие рассматривало четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Правоохранители устанавливают размер убытков.

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