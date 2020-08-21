Планирование теракта на День независимости: Правоохранители задержали в Киеве 15 молодых людей с оружием
Сейчас правоохранители проводят обыски в квартире, где обнаружили незаконное оружие
В Киеве на улице Шота Руставели вблизи офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнаружили квартиру с подозрительными людьми, которые могли готовить провокации ко Дню Независимости Украины.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения рассказала корреспондентка ZIK Алла Жизневская.
Она отметила, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что неустановленная группа лиц хранит в многоэтажке по улице Шота-Руставели 20 Б огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения. К месту прибыли патрульные, оперативная группа и спецназовцы.
"В квартире №16 на 2 этаже произошло задержание и сейчас обыскивают помещения", – отметила Алла Жизневская.
По ее словам, правоохранители задержали более 15 человек. Двое мужчин находятся в квартире, где происходит обыск.
Очевидцы рассказали, что квартира, в которой обнаружили незаконное оружие, является арендованной.
"Правоохранители пока ничего не комментируют, известно, что это дело внесено в ЕРДР по статье "незаконное хранение оружия", – добавила корреспондент ZIK .
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Напомним, в мае группа людей совершила нападение на офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним, ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявлял, что фракция на протяжении 5 месяцев затягивала принятие закона о продаже украинской земли. За это время в отношении нардепов из фракции возбудили 14 уголовных производств – так новая власть давила на оппозицию.