Планирование теракта на День независимости: Правоохранители задержали в Киеве 15 молодых людей с оружием

Телеканал ZIK

Сейчас правоохранители проводят обыски в квартире, где обнаружили незаконное оружие

В Киеве на улице Шота Руставели вблизи офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнаружили квартиру с подозрительными людьми, которые могли готовить провокации ко Дню Независимости Украины.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения рассказала корреспондентка ZIK Алла Жизневская.

Она отметила, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что неустановленная группа лиц хранит в многоэтажке по улице Шота-Руставели 20 Б огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения. К месту прибыли патрульные, оперативная группа и спецназовцы.

"В квартире №16 на 2 этаже произошло задержание и сейчас обыскивают помещения", – отметила Алла Жизневская.

По ее словам, правоохранители задержали более 15 человек. Двое мужчин находятся в квартире, где происходит обыск.

Очевидцы рассказали, что квартира, в которой обнаружили незаконное оружие, является арендованной.

"Правоохранители пока ничего не комментируют, известно, что это дело внесено в ЕРДР по статье "незаконное хранение оружия", – добавила корреспондент ZIK .

Новости по теме: Нападение на офис "Оппозиционной платформы - За жизнь": Радикалы пытались взорвать здание

Напомним, в мае группа людей совершила нападение на офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявлял, что фракция на протяжении 5 месяцев затягивала принятие закона о продаже украинской земли. За это время в отношении нардепов из фракции возбудили 14 уголовных производств – так новая власть давила на оппозицию.