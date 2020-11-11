Пик смертности в ДТП пришелся на 2006-2007 гг. – тогда за год на дорогах гибли 7-8 тыс. человек, - спикер МВД

В прошлом году в ДТП погибли более 3400 украинцев

В прошлом году на дорогах Украины погибли 3425 человек. Чтобы уменьшить аварийность и смертность в ДТП, стартовал проект автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На тех участках, где есть камеры автоматической фотофиксации нарушений дорожного движения (а это пока что Киев и Киевская область), в пять раз меньшее количество нарушений.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Спикер МВД отметил, что не сами ДТП страшны, поскольку аварии на дорогах случаются во всех странах. По его словам, страшны последствия ДТП, когда люди получают тяжелые телесные повреждения или погибают.

"В прошлом году на дорогах Украины погибли 3425 человек. Напомню, что пик смертности на украинских дорогах в современное время, в 2000 годах, приходился на середину 2000-х – 2006-2007 гг. Тогда за год на украинских дорогах гибли до 7 до 8 тысяч человек", – напомнил Артем Шевченко.

Спикер МВД добавил, что сейчас статистика не учитывает данные с временно неподконтрольных правительству территорий. Однако, говорит Артем Шевченко, следует принять во внимание то, что автомобилей на дорогах за последние годы стало в разы больше по сравнению с 1980 или 1990 годами.

Артем Шевченко отметил, что безопасность на автодорогах и уменьшение аварийности – приоритет в работе Министерства внутренних дел Украины. Он напомнил, что в этом году стартовал проект автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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"Даст ли это какой-то эффект, мы увидим, по крайней мере, в конце года, но в долгосрочной (перспективе. - Ред.) - где-то через год, через два увидим. Но хотим развивать эту систему. По крайней мере, видим положительную динамику: на тех участках, где есть камеры автоматической фотофиксации нарушений дорожного движения (это Киев и Киевская область пока), есть в пять раз меньшее количество ДТП, вообще, различных нарушений. Безусловно, скоростной режим – это главное нарушение, которое уменьшается во время установки. И это хорошо", – отметил Артем Шевченко.

Представитель ведомства добавил, что вскоре будут установлены еще 200 камер автоматической фиксации нарушений ПДД по украинским регионам.

Как сообщали ранее, в пятницу вечером, 30 октября, случилась смертельная авария в Киеве, на Майдане Независимости. Водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека.

Сам водитель позже заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание. Отметим, алкоголя в крови Назаренко не обнаружили.

31 октября Шевченковский районный суд Киева назначил подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Майдане Независимости меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета.