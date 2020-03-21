live
Новости » События Читати новину українською

Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у священника

Фото из открытых источников

Предварительно известно, что у инфицированного большая семья

Первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Известно, что сейчас он находится в изоляции, а врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Мужчине предоставляется симптоматическое лечение, параллельно с этим устанавливаются лица, с которыми контактировал священник.

Согласно сообщению, им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что инфицированный коронавирусом имеет большую семью.

Новости по теме: COVID-19: Все, что нужно знать украинцам о новом коронавирусе

В связи с первым случаем заражения Covid-19 члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.

Новости по теме: Какой антисептик выбрать для защиты от коронавируса?

Тем временем в Минздраве сообщили, что будут лишать лицензий частные лаборатории, которые диагностируют коронавирус и не присылают информацию о проведенных исследованиях.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Коронавирус во Львове: Что известно о больном Во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом Чтобы сидели дома: Во Львове отменили льготный проезд в транспорте Видео дня: Во Львове через громкоговоритель информируют граждан о коронавирусе
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Украина в изоляции. Эвакуация украинцев из-за границы | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация в Украине. Эвакуация украинцев из Польши | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020