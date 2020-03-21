Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у священника

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Предварительно известно, что у инфицированного большая семья

Первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.

Известно, что сейчас он находится в изоляции, а врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Мужчине предоставляется симптоматическое лечение, параллельно с этим устанавливаются лица, с которыми контактировал священник.

Согласно сообщению, им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что инфицированный коронавирусом имеет большую семью.

В связи с первым случаем заражения Covid-19 члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.

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Тем временем в Минздраве сообщили, что будут лишать лицензий частные лаборатории, которые диагностируют коронавирус и не присылают информацию о проведенных исследованиях.