Первый случай коронавирусной инфекции в Тернопольской области обнаружили у священника
Предварительно известно, что у инфицированного большая семья
Первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.
Об этом сообщили в Тернопольской ОГА.
Известно, что сейчас он находится в изоляции, а врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Мужчине предоставляется симптоматическое лечение, параллельно с этим устанавливаются лица, с которыми контактировал священник.
Согласно сообщению, им будет рекомендована самоизоляция.
Предварительно известно, что инфицированный коронавирусом имеет большую семью.
В связи с первым случаем заражения Covid-19 члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.
Тем временем в Минздраве сообщили, что будут лишать лицензий частные лаборатории, которые диагностируют коронавирус и не присылают информацию о проведенных исследованиях.