Первый случай коронавируса обнаружили в Крыму

Фото из открытых источников

Мужчина недавно вернулся из Франции

В анексованому Крыму выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Facebook.

Как отмечается, первым заболевшим стал местный житель, который недавно вернулся из Франции. По словам Аксенова, мужчина пересекал так называемый "государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Однако во время пересечения границы больной не сообщил о своем пребывании в странах, где зафиксировано COVID-19.

"С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение согласно действующего протокола Министерства здравоохранения", - отметил Аксенов.

По предварительной информации, пациент находится в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, уже определен круг лиц, с которыми контактировал инфицированный на территории полуострова. Сейчас эти лица были отправлены на изоляцию под наблюдением медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество больных COVID-19 в государстве возросло до 41 человека.