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Первый больной COVID-19 в Черниговской области контактировал с более чем сотней людей, - ОГА

Контактные лица - это жители села, где проживает больной, а также с соседнего

Фото из открытых источников

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко рассказал детали относительно первого выявленного случая коронавирусной болезни COVID-19 в области, так установлено, что больной человек контактировал с более чем сотней жителей двух сел в Борзнянском районе. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook

По словам Прокопенко,  установлено 91 контактное лицо в селе Комаровка и 23 человека в селе Красносельское Борзнянского района. Сейчас все эти люди находятся в самоизоляции.

Как отметил председатель ОГА, по результатам экспресс-теста, коронавирус не подтвержден у семейного врача, которая первой несколько раз контактировала с больным. Женщина соблюдала необходимых мер индивидуальной защиты.

Кроме этого, чиновник рассказал, что больной, вероятно, не предоставляет полную информацию о вероятных обстоятельствах своего инфицирования, ведь по словам соседей, он контактировал с родственниками, которые проживают в Киеве и недавно вернулись из Италии. Сейчас эти данные проверяют. 

Напомним, в субботу, 28 марта, в Черниговской области после проведения ПЦР-теста подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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