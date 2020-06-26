Пересмотр меры пресечения Стерненко: Радикалы окружили съемочную группу Zik и препятствовали работе журналистов

Телеканал ZIK

Агрессивный активист вплотную подошел к журналисту и помешал прямому включению

Возле здания Апелляционного суда Киева , где сегодня рассматривается апелляция на меру пресечения радикала Сергея Стерненко, активисты в очередной раз препятствовали работе съемочной группе телеканала "ZIK".

В частности, агрессивный активист вплотную подошел к журналисту и помешал прямому включению. Впоследствии журналиста окружили другие активисты пытались прорвать полицейский кордон и препятствовали съемочной группе Zik.

Как рассказал сам Андрей Лащ в эфире телеканала ZIK, сейчас его окружили правоохранители, благодаря чему он может спокойно продолжать освещать события, которые происходят возле Апелляционного суда Киева.

"Сейчас работаем нормально. По команде активисты разошлись. Все внимание от суда над Стерненком мы переключили на себя, не вынужденно. Тем не менее, сейчас работаем в кругу правоохранителей. Активисты смотрят трансляцию из зала суда", – рассказал корреспондент телеканала ZIK Андрей Лащ.

Как известно, сегодня, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде начали рассматривать апелляцию защиты активиста Сергея Стерненоа на меру пресечения.

Также напомним, что 15 июня во время избрания меры пресечения Стерненко неизвестные также препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность.