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Перепутал с браконьерами: В Харьковской области мужчина обстрелял автомобиль с людьми

В результате инцидента женщина получила огнестрельное ранение и перелом ноги

В Купянском районе Харьковской области мужчина обстрелял легковой автомобиль, внутри которого находились люди, перепутав их с браконьерами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, информация о том, что в Купянскую центральную районную больницу с телесными повреждениями обратилась местная жительница, поступило в милицию от фельдшера скорой помощи 8 ноября в 04:20.

Впоследствии следователи установили, что 7 ноября около 23:00 житель Купянского района вместе со своими знакомыми совершали объезд охотничьих угодий на внедорожнике Toyota. Во время движения они увидели автомобиль "ВАЗ", в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и вроде бы приняли их за браконьеров.

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Затем 44-летний мужчина, находившийся на заднем сиденье иномарки, произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля "ВАЗ". Также водитель внедорожника умышленно допустил наезд на легковушку, чтобы та остановилась.

Как отмечается, в результате действий злоумышленника 49-летняя пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.

По факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Подозреваемому объявлено о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

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Напомним, недавно в Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске за покушение на убийство двух человек. 

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