Перелом и травма сустава: В Киеве пьяный мужчина жестоко избил двух женщин-медиков

В Киеве напали на медиков экстренной медицинской помощи Фото из открытых источников

Пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение

В Киеве нетрезвый мужчина избил двух медицинских работников приехавших к нему на вызов. В результате нападения женщины получили ряд травм, с которыми их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Как отмечается, в воскресенье вечером, 20 декабря, бригада медицинской помощи прибыла к пациенту с подозрением на алкогольное опьянение. Однако, во время выполнения вызова мужчина в состоянии агрессии набросился на 24-летнюю фельдшерицу и 63-летнюю медсестру.

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"Пациент в состоянии агрессии избил их - силой вытолкал фельдшера из машины, толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением , вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе госпитализированы в травматологическое отделение", - говорится в сообщении.

В результате правоохранители составили соответствующие акты и зарегистрировали факт нападения.

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Напомним, несколько месяцев назад в Харькове группа злоумышленников напала на бригаду скорой помощи во время вызова, в результате чего пострадал 60-летний врач, которого впоследствии госпитализировали.