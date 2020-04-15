Печерский суд отказал Черновол в отводе судьи Вовка

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

Она убеждена, что Вовк может избрать более суровую меру пресечения, в том числе арест

Экс-нардепу Татьяне Черновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

"Момент истины. Шабунинская судья Батрин отказала в отводе портновского судьи Вовка. Завтра, 16 апреля в 9.30 Волк будет избирать мне меру пресечения", - отметила Черновол.

По ее словам, Вовк, несмотря на ходатайство прокуратуры о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, может избрать более суровую меру пресечения, включая арест.

Она считает, что таким образом генпрокурор Ирина Венедиктова снимает с себя ответственность и перекладывает ее на суд.

По мнению Черновол, Шабунина не увидела конфликта интересов и угрозы правосудию в том что ее будет судить Вовк.

"Хотя для Батрин не секрет, что именно судья Вовк в августе 2019 года присудил Портнову выплату из госбюджета в размере 8 млн. гривен моральной компенсации", - добавила она.

Напомним, 14 апреля Татьяна Черновол прибыла на допрос в Государственное бюро расследований в деле о поджоге офиса "Партии регионов" в 2014 году, в результате которого погиб человек. Однако активистка отказалась давать показания в ГБР.

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14 апреля ГБР предложило взять бывшую народную депутатку Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.