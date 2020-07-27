Патроны, гранаты и сигнальные ракеты: В Харьковской обл. на железнодорожной станции задержали мужчину с "боевым арсеналом"
Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату
В Харьковской области на железнодорожной станции правоохранители задержали мужчину с арсеналом оружия. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Как отмечается, инцидент произошел накануне поздно вечером на железнодорожной станции "Граково".
Правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.
В частности, речь о патроне калибра 14,5 мм, 3 гранатах с запалами к ним, сигнальной ракете и подствольной гранате.
Изъятое будет направлено на экспертное исследование.
Сейчас информация о нарушениях зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.
Напомним, ранее в Киевском районе Харькова взорвалась ручная граната на территории автомобильной мойки.
Также сегодня стало известно о ЧП с гранатой в Ивано-Франковской области.