Патроны, гранаты и сигнальные ракеты: В Харьковской обл. на железнодорожной станции задержали мужчину с "боевым арсеналом"

Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, 3 гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату

В Харьковской области на железнодорожной станции правоохранители задержали мужчину с арсеналом оружия. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне поздно вечером на железнодорожной станции "Граково".

Правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.

В частности, речь о патроне калибра 14,5 мм, 3 гранатах с запалами к ним, сигнальной ракете и подствольной гранате.

Изъятое будет направлено на экспертное исследование.

Сейчас информация о нарушениях зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину.

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Напомним, ранее в Киевском районе Харькова взорвалась ручная граната на территории автомобильной мойки.

Также сегодня стало известно о ЧП с гранатой в Ивано-Франковской области.