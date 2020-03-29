live
Новости » События Читати новину українською

Патриарх Кирилл призвал людей не ходить в церковь и молиться дома за эпидемии коронавируса

Московский патриарх Кирилл Фото из открытых источников

Он посоветовал людям придерживаться санитарных предписаний власти

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл попросил верующих временно не посещать храмы и молиться дома в связи с распространением коронавируса и ростом количества заболеваний среди населения.

Об этом сообщает Медуза.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - сказал патриарх во время проповеди.

В то же время он обратился к верующим с просьбой соблюдать санитарные предписания власти относительно коронавируса.

При этом ранее в русской церкви раскритиковали запрет властей Санкт-Петербурга о посещении помещений религиозных организаций в период с 28 марта по 5 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Новости по теме: Ватикан будет отпускать грехи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19 дистанционно

Напомним, 27 марта священнослужители УПЦ с иконами и молитвами от коронавируса три часа летали над Одесской областью на "кукурузнике".

До этого сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

Новости по теме: Священник из Италии проводил службу онлайн и случайно "украсил" трансляцию фильтрами. Видео

Ранее глава государства Владимир Зеленский призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от церковных служб на время действия карантина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Спецпалата и круглосуточный меддогляд: Как лечат политиков? Повышение цен | Детали недели | 28.03.20
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу
Все для больных: Изменения в госбюджете. Поддержка медицины | Детали дня | 27.03.20
Горячие споры | Медицина трещит по швам. Где зарабатывать украинцам сейчас? | Ток-шоу