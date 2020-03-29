Патриарх Кирилл призвал людей не ходить в церковь и молиться дома за эпидемии коронавируса

Московский патриарх Кирилл Фото из открытых источников

Он посоветовал людям придерживаться санитарных предписаний власти

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл попросил верующих временно не посещать храмы и молиться дома в связи с распространением коронавируса и ростом количества заболеваний среди населения.

Об этом сообщает Медуза.

"Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись", - сказал патриарх во время проповеди.

В то же время он обратился к верующим с просьбой соблюдать санитарные предписания власти относительно коронавируса.

При этом ранее в русской церкви раскритиковали запрет властей Санкт-Петербурга о посещении помещений религиозных организаций в период с 28 марта по 5 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

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Напомним, 27 марта священнослужители УПЦ с иконами и молитвами от коронавируса три часа летали над Одесской областью на "кукурузнике".

До этого сообщалось, что первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

Ранее глава государства Владимир Зеленский призвал лидеров всех церквей Украины воздержаться от церковных служб на время действия карантина.