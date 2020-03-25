Пандемия коронавируса: В Украину вернулись более 78 тысяч граждан

Отмечается, что от COVID-19 за рубежом проходят лечение -18 граждан Украины

На сегодня в Украину из-за границы вернулись 78 592 украинца. Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter.

По информации ведомства на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - восемь, в Германии - семь, в Объединенных Арабских Эмиратах - три, в Молдове, Австралии и США - по два, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и Черногории - по одному.

От COVID-19 за рубежом проходят лечение -18 граждан Украины: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.



Излечиться от коронавируса за рубежом удалось шестерым украинцам: четырем - в Японии и по одному - в Италии и Польше. Трое граждан Украины умерли от COVID-19 за рубежом.

Как известно, сегодня должен прибыть самолет из Стамбула с 430 украинцами, которые не успели, не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.