Падение военного самолета АН-26 возле Чугуева – это тревожный сигнал для всей нации, - Розенбаум

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Молодые курсанты гибнут в стране, где людям рассказывают, что у нас чуть ли не первая армия в Европе

Падение военного самолета АН-26 на Харьковщине, где погибли молодые курсанты – это сигнал и страшный звонок для всей нации.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум.

Эксперт подчеркнул, что авиакатастрофа военного самолета АН-26 является ужасной, ведь за Украину погибли молодые ребята. Вместе с тем Сергей Розенбаум добавил, что ему очень хочется верить в то, что виновных в трагедии найдут и накажут, несмотря на то, что в Украине царит безнаказанность за подобные преступления.

"Я надеюсь что следствие все-таки разберется и нам расскажут в конце-концов правду. Потому что такие случаи – это сигнал, это страшный вызов для всей нации, когда будущее нации, молодые курсанты, вот так гибнут в стране, где нам рассказывают, что у нас чуть ли не первая армия в Европе. Но мы видим, что все не так, мы видим двойные стандарты. Внутри все гниет, к сожалению", – заявил гость ток-шоу.

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Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета АН-24 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.