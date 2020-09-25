Падение самолета в Харьковской области: На место аварии срочно выехал губернатор, есть жертвы

В авиакатастрофе в Чугуеве есть погибшие Национальная полиция Харьковской области

Точное количество погибших пока неизвестно

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что в результате авиакатастрофы в Чугуеве есть погибшие. Об этом он написал в своем Facebook.

"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - отметил Кучер.