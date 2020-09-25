Падение самолета в Харьковской области: На место аварии срочно выехал губернатор, есть жертвы
Точное количество погибших пока неизвестно
Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил, что в результате авиакатастрофы в Чугуеве есть погибшие. Об этом он написал в своем Facebook.
"Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь", - отметил Кучер.
В свою очередь в Генштабе воздушных сил ВСУ подтвердили, что катастрофа их самолета произошла при заходе на посадку.
"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - сообщили в Командовании.
По неофициальным данным на борту воздушного судна находилось 30 человек.
"В самолете, который разбился возле Чугуева, находилось около 30 курсантов Национальной академии Воздушных сил Вооруженных сил Украины имени Ивана Кожедуба", - сообщил источник изданию УНН.
Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45 в городе Чугуев.