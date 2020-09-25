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Падение самолета под Харьковом: В МВД заявили о более 20 погибших, еще два человека в тяжелом состоянии

Место крушения военного самолета, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева Фото: Нацполиция

Сейчас продолжаются поиски еще четырех человек

На борту военного самолета, который разбился под Харьковом находилось 23 человека - 5 членов экипажа и 18 курсантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых", - говорится в сообщении.

Как сообщили позже, в 21:55 пожар самолета был ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45 в городе Чугуев. Известно, что на место аварии срочно выехал губернатор.

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