Штурм супермаркета в Мариуполе: В полиции пригрозили немедленным наказанием

Нацполиция

Правоохранители утверждают, что подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, на опасность – не просто вызывающе, а преступно

Все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина в Мариуполе, путем открытия супермаркета, на которое пришли около 200 человек, понесут законное наказание.

Об этом сказал председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он назвал подобную ситуацию наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений и добавил, что поведение должностных лиц этой торговой сети является недопустимым.

"В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, на опасность – не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных, и они понесут наказание", - подчеркнул председатель Нацполиции.

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Отмечается, что сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, а следователи полиции Донецкой области начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массового отравления) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось ранее, почти две сотни жителей Мариуполя на площади Кирова штурмовали новый магазин, пытаясь одновременно войти в супермаркет. При этом минимальная дистанция в 1,5 метра никем не соблюдалась.