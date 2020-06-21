От взрыва на Крушельницкой пострадали работники Укрзализныци, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Их семьи разместят в гостинице фонда компании

От взрыва жилого дома на улице Крушельницкой в Киеве пострадали работники Укрзализныци, их разместят в гостиничном фонде компании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Сегодня пострадавшими в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники Укрзализныци. Уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде Укрзализныци. Это наименьшее, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - написал он.

Ранее пресс-служба Укрзализныци сообщила, что устанавливает связь с двумя семьями железнодорожников, проживающих в Киеве в доме, где произошел взрыв.

"На данный момент известна судьба шестерых работников компании. К счастью, все они и члены их семей не пострадали в результате взрыва. В случае необходимости мы готовы предоставить всю необходимую помощь своим работникам и их семьям", - отметили в пресс-службе компании.

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Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По Состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что по состоянию на 18:00 от взрыва погибли две женщины.