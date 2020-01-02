От коронавируса умер звезда легендарного фильма "Человек-амфибия"

Владимир Коренев ТАСС

Владимиру Кореневу было 80 лет

На 81-м году жизни умер актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в советской приключенческой ленте "Человек-амфибия". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь артиста Ирину Кореневу.

Отмечается, что причиной смерти стала коронавирусная болезнь COVID-19. "Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", – сказала Коренева.

Как известно, Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году Коренев поступил в Государственный институт театрального искусства в Москве.

На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия", который впоследствии и принес ему широкую известность. Также за свою карьеру сыграл в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.

Кроме того, артист играл в составе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

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Напомним, недавно в России на 65-м году жизни умер вокалист и гитарист легендарной советской и российской рок-группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Вероятной причиной смерти тогда назвали инфаркт.