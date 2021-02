От коронавируса умер сценарист мультсериала "Симпсоны"

Его не стало на 58 году жизни

В США ушел из жизни сценарист анимационного сериала "Симпсоны" Марк Уилмор. О его смерти сообщил брат Ларри Уилмор на своей странице в Twitter.

"Мой дорогой брат, Марк Эдвард Уилмор, умер вчера вечером, борясь с COVID и другими заболеваниями, которые беспокоили его на протяжении многих лет", - отметил он.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr