От коронавируса умер один из актеров “Звездных войн”

Британский актер Эндрю Джек умер от коронавирус Фото из открытых источников

Ему было 76 лет

Британский актер Эндрю Джек, который был задействован в работе над картиной “Звездные войны”, умер от коронавируса 31 марта. Об этом в своем Twitter сообщил актер и продюсер Грег Грюнберг.

“Опустошенный услышать об уходе замечательного, талантливого, любимого джентльмена Эндрю Джека. Он один из самых добрых людей, с которыми когда-либо работал. Будьте в безопасности. Пожалуйста, оставайся дома”, - написал актер.

Отмечается, что Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти в Британии. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Супруга актера находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Джек работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл различные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".

Ранее сообщалось, что в Витебске от коронавируса умер заслуженный артист Беларуси, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.