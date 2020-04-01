live
Новости » События Читати новину українською

От коронавируса умер один из актеров “Звездных войн”

Британский актер Эндрю Джек умер от коронавирус Фото из открытых источников

Ему было 76 лет

Британский актер Эндрю Джек, который был задействован в работе над картиной “Звездные войны”, умер от коронавируса 31 марта. Об этом в своем Twitter сообщил актер и продюсер Грег Грюнберг.

“Опустошенный услышать об уходе замечательного, талантливого, любимого джентльмена Эндрю Джека. Он один из самых добрых людей, с которыми когда-либо работал. Будьте в безопасности. Пожалуйста, оставайся дома”, - написал актер.

Отмечается, что Эндрю Джек на 76 году жизни скончался в больнице города Черсти в Британии. Это произошло из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Супруга актера находится на карантине в Австралии, поэтому даже не смогла попрощаться с ним.

Джек работал с актерами диалект-тренером, однако в некоторых фильмах снимался и сам. В частности он играл различные роли в медиафраншизе "Звездные войны", а также в романтической комедии "Кейт и Лео".

Ранее сообщалось, что в Витебске от коронавируса умер заслуженный артист Беларуси, актер театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"МАУ" пока не будет возвращать деньги за отмененные рейсы В Украину из Франции вернулись более тысячи украинцев, - посол Бесплатно не эвакуируют: МИД договорился о продаже авиабилетов по льготным ценам АМКУ проведет расследование по факту повышения "МАУ" цен на авиарейсы из-за коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Депутаты приняли закон о земле. Зеленский подружился с Порошенко? | Ток-шоу
Блокирование трибуны. Правки к земельному законопроекта | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Историческая ночь в ВРУ. Земля для МВФ | Ток-шоу
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20
Геннадий Корбан | HARD с Влащенко | 31.03.20