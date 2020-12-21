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От коронавируса умер известный историк Украины

Игорь Скочиляс Фото из открытых источников

Поминальные мероприятия будут транслироваться онлайн

Во Львове умер известный украинский историк, проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, Игорь Скочиляс. Об этом сообщили на странице университета в Facebook.

Как отмечается, профессор умер от коронавирусной болезни. Его коллеги выразили соболезнования семье и близким покойного.

"Из-за осложнения течения коронавірусного заболевания преждевременно умер профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы" Киевское христианство ", проректор УКУ по научной работе (период с 2016 по 2020 год) ", - говорится в некрологе.

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Ранее сообщалось, что от коронавируса умер бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Валентин Ходукин. 

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