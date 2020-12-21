От коронавируса умер известный историк Украины

Игорь Скочиляс Фото из открытых источников

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Во Львове умер известный украинский историк, проректор Украинского католического университета (УКУ) по научной работе, Игорь Скочиляс. Об этом сообщили на странице университета в Facebook.

Как отмечается, профессор умер от коронавирусной болезни. Его коллеги выразили соболезнования семье и близким покойного.

"Из-за осложнения течения коронавірусного заболевания преждевременно умер профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы" Киевское христианство ", проректор УКУ по научной работе (период с 2016 по 2020 год) ", - говорится в некрологе.

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