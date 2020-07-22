Убийство нацгвардийцив под Лисичанском: Пятерым членам НЗФ объявили подозрение

Трагедия произошла под Лисичанском в 2014 году

Фото из открытых источников

Правоохранители объявили подозрение трем гражданам РФ и двум украинцам, которые в составе НЗФ обстреляли нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в прокуратуре идентифицировали людей, которые обстреляли группу военнослужащих под руководством полковника, посмертно генерал-майора Национальной гвардии Украины Александра Радієвського.

В ведомстве сообщают, что 23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу. Во время наступления подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НВФ начали вражескую атаку с применением снайперского, стрелкового и автоматического оружия. В результате обстрела четверо украинских военных погибли, а еще 11 получили ранения.

В настоящее время известно, что правоохранители ведут дела по статьям "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Наибольшая санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

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Напомним, за последние сутки, 21 июля, незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов противника, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.