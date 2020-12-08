Остался один и играл со спичками: Во Львовской области в огне погиб двухлетний мальчик

В городе Жидачев в пожаре погиб ребенок Нацполіція

Ребенок получил термические ожоги и отравился продуктами горения

В городе Жидачев Львовской области в пожаре погиб двухлетний мальчик, которого оставили дома вместе с четырехлетней сестрой и шестилетним братом. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, информацию о трагедии правоохранители получили 8 декабря утром. На месте было установлено, что погибший — мальчик в возрасте 2 года 8 месяцев. Ребенок проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом. По предварительной информации, мальчик забавлялся спичками, однако в какой-то момент на нем загорелась одежда.

"Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя – она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - отметили в полиции.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Матери грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

К слову, двух других детей, которые были в доме, доставили в больницу для медосмотра. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, недавно похожая трагедия случилась в одном из частных домов в Кировоградской области. Там в результате пожара погибли четыре человека, двое из которых несовершеннолетние дети - 2016 и 2018 годов рождения.