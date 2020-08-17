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Организовали пенную вечеринку: Управлению Хмельницкого горсовета грозит штраф за несоблюдение карантина

Проверка соблюдения условий адаптивного карантина в Украине Национальная полиция Украины

Речь о санкциях от 34 тыс. гривен

В Хмельницком правоохранители составили протокол за несоблюдение карантина на организаторов пенной вечеринки, которая проходила на городском пляже в рамках фестиваля "My Fest". Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как уточняется, протокол составлен на основании статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил карантина в отношении людей" за непринятие организатором вечеринки мероприятий по обеспечению соблюдения ее участниками безопасной социальной дистанции.

Организатором фестиваля и вечеринки выступило управление молодежи и спорта Хмельницкой городского совета, поэтому его руководителю, как должностному лицу, грозит административный штраф в размере от 34 тысяч гривен.

Напомним, на прошлой неделе Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила разделение страны на карантинные зоны.

Так, к "красной" зоне по уровню эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 отнесли такие населенные пункты и районы: Золочевский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

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До этого в "красной" зоне были Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области.

По последней информации, в Украине лабораторно подтвердили 92 820 случаев COVID-19, из них за последние сутки – 1 464.

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