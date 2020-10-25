Организаторам избирательных "каруселей" грозит до 10 лет тюрьмы, – полиция

В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы

Во время брифинга глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что 132 человека, приехавшие автобусами в Киев, находятся в столичном райуправлении полиции и дают объяснения. Об этом он рассказал в ходе брифинга МВД, передает "Украинская правда".

"Все 132 гражданина, которые находились в этих автобусах, доставлены в районное управление, где полиция их опрашивает – какова цель их приезда в город Киев. Первая цель, которая была озвучена – это экскурсия в Киев, но у нас есть сомнения.

Пока мы не провели до конца расследования, мы не можем утверждать, что эти лица участвовали в "каруселях". Вечером в девять часов мы предоставим по этому факту подробную и полную информацию", – сказал Клименко.

По словам Клименко, задержанные люди не голосовали на выборах, так что им никакая ответственность не грозит. В то же время, если будут установлены лица, пытавшиеся эти избирательные "карусели" создать, и в случае, если будут доказательства об оплате за такую незаконную деятельность, то они будут привлечены к ответственности.

В частности, если часть средств потенциальным участникам "карусели" уже выплатили, то преступление произошло, и за такие действия организаторам грозит до 10 лет лишения свободы. В случае, если организатор действовал самостоятельно, то ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 25 октября, в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель - метод фальсификации выборов.

Кроме этого, в Одесской области был задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в этой области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.

Напомним, недавно в Одесской области задержали мужчину, который за денежное вознаграждение предлагал отдать свой голос на местных выборах нескольким десяткам граждан.