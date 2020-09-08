Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения

Финансовая пирамида Фото из открытых источников

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум из них уже избрали меру пресечения. Об этом сообщает прессслужба СБУ.

Как сообщается, двоих фигурантов суд отправил под круглосуточный домашний арест, рассмотрение меры пресечения третьему фигуранту состоится 9 сентября.

"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", - говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на продукцию.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали трех администраторов, которые организовали в Одессе финансовую пирамиду, предлагавшую финансировать деньги в "перспективную" компанию.