Опубликован список погибших в авиакатастрофе АН-26 под Харьковом

Соответствующий список обнародовали в учебном заведении, где учились и работали погибшие

Обнародовали список погибших в катастрофе АН-26 Фото из открытых источников

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в результате авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области. Список обнародовали на сайте учебного заведения.

Известно, что в авиакатастрофе погибли 26 человек. "Список военнослужащих, погибших в результате авиационной катастрофы самолет АН-26Ш, бортовой №76 25 сентября 2020 года". В результате трагедии самолета на Харьковщине погибли 7 представителей офицерского состава:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 г. р.;

капитан ОСТАПЕНКО Алексей Георгиевич, 15.11.1991 г. р.;

капитан ДОБРЕЛЯ Дмитрий Денисович, 13.11.1991 г. р.;

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азизович, 08.08.1991 г. р.;

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 г. р.;

прапорщик ИВАНОВ Евгений Сергеевич, 20.08.1978 г. р.;

прапорщик ШИРОЧУК Олег Николаевич, 10.11.1979 г. р.

Также в результате авиакатастрофы погибли 19 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил:

младший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитрий Романович, 08.09.2000 г. р.;

солдат БОЙКО Александр Анатольевич, 14.12.2000 г. р.;

солдат БУЛИЙ Ростислав Владимирович, 03.08.1998 г. р.;

солдат военной службы по контракту ОЛЬХОВЫЙ Виталий Богданович, 27.06.2000 г. р.;

солдат ДОНЕЦ Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001 г. р.;

солдат ЗЫБЮК Константин Олегович, 15.07.2001 г. р.;

солдат КЛЕВЕЦ Александр Александрович, 23.05.2001 г. р.;

солдат МАТВИЙЧУК Богдан Николаевич, 23.04.2001 г. р.;

сержант военной службы по контракту НИКИТЧЕНКО Николай Анатольевич, 22.01.1998 г. р.;

солдат военной службы по контракту СКОЧКОВ Александр Игоревич, 05.04.2000 г. р.;

солдат военной службы по контракту ШЕРЕМЕТ Руслан Эдуардович, 26.10.1997 г. р.;

старший солдат военной службы по контракту СКОРОБОГАТЬКО Евгений Иванович, 27.11.1993 г. р.;

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 г. р.;

солдат военной службы по контракту ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Андреевич, 12.12.1994 г. р.;

солдат РОСПОТНЮК Андрей Юрьевич, 15.08.1999 г. р.;

солдат СТУДИНСКИЙ Дмитрий Витальевич, 15.11.1999 г. р.;

солдат ХОМЯЧУК Максим Владимирович, 19.02.1999 г. р.;

старший сержант КОРЧЕВСКИЙ Роман Александрович, 15.05.1999 г. р.;

солдат ОЛАБИН Владимир Вадимович, 09.11.1999 г. р.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Новости по теме: Появилось видео последних секунд полета и падения АН-26 под Харьковом

Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.