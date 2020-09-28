Определен состав суда по "делу Шеремета": Кто вошел

Фигуранты дела Шеремета - Кузьменко, Антоненко, Дугарь Фото из открытых источников

Председательствующей судьей на заседании определено Голуб Оксану

В понедельник, 28 сентября, на заседании Шевченковского районного суда Киева определили состав суда для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, согласно протоколу автоматического определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в данном уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко. Запасными - Юрий Федоренко и Людмила Яковенко.

Что о них известно:

Григорий Фирсов - арбитражный управляющий, три высших образования, выступает присяжным в двух судебных процессах;

Наталья Глоба - домохозяйка, образование высшее, выступает присяжным еще по одному уголовному делу;

Юрий Михайленко - пенсионер, образование высшее техническое, впервые будет выступать присяжным;

Юрий Федоренко - физическое лицо-предприниматель, дважды участвовал в судебных заседаниях как присяжный;

Людмила Яковенко - безработная, перед этим работала в банковской сфере, образование высшее, является присяжной в двух производствах — об убийстве журналиста Олеся Бузины и экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

Председательствующей судьей на заседании будет Голуб Оксана. Кроме этого, в заседании примет участие судья Марина Антонюк.

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По данным журналиста "Радио Свобода", примерно в 5 вечера прокурор начал зачитывать обвинительный акт.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Елены Притулы, в котором находился журналист Павел Шеремет. Журналист погиб на месте сразу после взрыва.

Впоследствии подозрение в убийстве выдвинули военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому кадриохирургу Юлии Кузьменко и ветерану АТО Андрею Антоненко. 18 августа 2020 года подозреваемым вручили обвинительные акты, однако защита Яны Дугарь отказалась.

Впоследствии Шевченковский суд Киева определил дату первого заседания, на котором начнут рассматривать обвинительный акт в отношении фигурантов дела Шеремета и начал отбор присяжных.