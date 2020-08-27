"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Авакова уволить руководителя Нацполиции Харьковской области Валерия Сокуренко и открыть уголовное производство по статье "Терроризм"

Как сообщает сайт национальной полиции города Харькова информация по факту расстрела автобуса с активистами организации "Патриоты – За жизнь" под Люботином Харьковской области внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, передает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Согласно сообщению, такая квалификация особо тяжкого преступления — террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенная общественно опасным способом свидетельствует об одном — стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье "Терроризм", провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а так же отправить в отставку руководителя ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Нагадаємо, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива повідомив, що представники "Азова" й "Нацкорпусу" обстріляли автобус активістів організації "Патріоти – За життя" під Харковом, є постраждалі.

Згодом Ілля Кива повідомив деталі нападу на автобус.