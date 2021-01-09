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Оператор ГТС Украины: Причиной взрыва на газопроводе в Полтавской области могла быть диверсия

Взрыв на газопроводе вблизи города Лубны Нацполиция

Взрыв произошел в результате разгерметизации газопровода

Правоохранители будут расследовать причины взрыва на газопроводе ОГТСУ "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области, в том числе вероятность совершения диверсии. Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС Украины.

Как отмечается, аварийная ситуация случилась примерно в 15:50 вблизи города Лубны. Взрыв произошел в результате разгерметизации газопровода. В связи с этим жители нескольких населенных пунктов были отрезаны от газоснабжения.

"ОГТСУ делает все должное, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - заверили в пресс-центре. 

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Кроме этого, Оператор ГТС Украины сообщил об инциденте Нацполицие, ГСЧС, СБУ. Отмечается, что расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии. 

Напомним, мощный взрыв на газопроводе в Полтавской области произошел в субботу, 9 января. В результате несколько населенных пунктов Оржицкого района были отключены от газа.

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