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Он взорвался, озарив все небо: В ночном небе Японии зафиксировали падающий болид (видео)

Фото из открытых источников

В Японии зафиксировали в небе падающий яркий метеор

Данное явление заметили на западе Японии в ночном небе с субботы на воскресенье, с 28 на 29 ноября. В сети опубликовали видео падения болида. На нем видно, что метеор пролетел за несколько секунд, оставляя за собой хвостообразный след. Затем взорвался, озарив все небо, и погас.

Видео опубликовал телеканал NHK в Twitter. 

"Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны", - говорится в посте телеканала, который цитировал слова специалиста городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

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По словам японских экспертов, проанализировав видео можно определить траекторию полета болида. Благодаря этому возможно даже установить его происхождение. 

ZIK ранее писал, что в небе над японской столицей Токио пролетел яркий метеор со звуками, похожими на взрыв. Явление было зафиксировано ночью 2 июля 2020 года. 

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Кроме этого, у берегов Тасмании на этой неделе засняли, как в небе пронесся гигантский огненный шар. Похоже, кроме ученых падение метеора больше никто не видел.

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