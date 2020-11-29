Он взорвался, озарив все небо: В ночном небе Японии зафиксировали падающий болид (видео)
В Японии зафиксировали в небе падающий яркий метеор
Данное явление заметили на западе Японии в ночном небе с субботы на воскресенье, с 28 на 29 ноября. В сети опубликовали видео падения болида. На нем видно, что метеор пролетел за несколько секунд, оставляя за собой хвостообразный след. Затем взорвался, озарив все небо, и погас.
Видео опубликовал телеканал NHK в Twitter.
"Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны", - говорится в посте телеканала, который цитировал слова специалиста городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.
По словам японских экспертов, проанализировав видео можно определить траекторию полета болида. Благодаря этому возможно даже установить его происхождение.
ZIK ранее писал, что в небе над японской столицей Токио пролетел яркий метеор со звуками, похожими на взрыв. Явление было зафиксировано ночью 2 июля 2020 года.
Кроме этого, у берегов Тасмании на этой неделе засняли, как в небе пронесся гигантский огненный шар. Похоже, кроме ученых падение метеора больше никто не видел.