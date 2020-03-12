Он не в состоянии ответить ни на один вопрос: Активисты рассказали о конфликте с Сергеем Сивохо

Телеканал ZIK

Сивоху из презентации никто не выгонял, он сам изъявил желание уйти

Активисты, которые сорвали презентацию платформы примирения для Донбасса, которую организовал Сергей Сивоха, заявили, что хотели услышать от Сивохи том, как он видит возвращение мира на Донбассе, но ни одного ответа не услышали.

Об этом они сказали на брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы хотели это нормально, культурно услышать, как они это видят. А они даже Украину не могут назвать Украиной в правильном русле. Одна говорит "на Украину", другая – "гибридная война". Я воевал на Востоке, меня пытались там убить, я хоронил там своих друзей, каким образом он мне мирными переговорами вернет мир на Донбассе ? Он не в сговоре ответить на один вопрос! ", – сказал активист.

Другой "радикал" добавил, что Сивоху из презентации никто не выгонял, а он сам изъявил желание уйти.

"Ему задают вопросы, ни на один из них он не смог ответить. Потому что он должен расписаться в том, что Россия – агрессор. Там гибнут наши ребята, нам надо освобождать наши территории", – сказал активист и добавил, что "картинку" создал именно Сергей Сивоха - профессиональный комедиант, и она обязательно’язково будет на российском телевидении.

Напомним, В Киеве произошли столкновения на презентации Национальной платформы примирения между представителями Нацкорпуса и Сергеем Сивохою.

В частности, радикалы перекрыли вход и срывали мероприятие, которое проводил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. После этого они назвали Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом.