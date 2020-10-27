Окружной суд открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ
По данным суда, производство было открыто 12 октября
Окружной административный суд Киева открыл производство к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка. Соответствующий иск подал народный депутат Михаил Волынец, о чём и сообщил в Facebоok.
"Хочу сообщить общественности, что ОАСК Киева по моему обращению открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – написал Волынец.
По данным суда, производство было открыто 12 октября.
Нардеп отметил, что Тарасюк не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии в 2019 году, Волынец также "выявил в действиях Тарасюка грубые нарушения действующего законодательства".
Напомним, ранее члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением к Государственному бюро расследований о незаконном влиянии группы народных депутатов на деятельность НКРЭКУ, что имеет целью "помешать выполнению комиссией служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".