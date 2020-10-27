Окружной суд открыл производство об увольнении главы НКРЭКУ

Здание Окружного административного суда города Киева Фото из открытых источников

По данным суда, производство было открыто 12 октября

Окружной административный суд Киева открыл производство к Кабинету министров об увольнении с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка. Соответствующий иск подал народный депутат Михаил Волынец, о чём и сообщил в Facebоok.

"Хочу сообщить общественности, что ОАСК Киева по моему обращению открыл производство относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – написал Волынец.

По данным суда, производство было открыто 12 октября.

Нардеп отметил, что Тарасюк не проходил спецпроверку перед назначением на должность члена комиссии в 2019 году, Волынец также "выявил в действиях Тарасюка грубые нарушения действующего законодательства".

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Напомним, ранее члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением к Государственному бюро расследований о незаконном влиянии группы народных депутатов на деятельность НКРЭКУ, что имеет целью "помешать выполнению комиссией служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений".