Охранника обломков самолета МН-17 освободили от ответственности за сделку со следствием

За свою деятельность мужчина получил 25 тысяч российских рублей

Бердянский горрайонный суд Запорожской области освободил от уголовной ответственности уроженца Енакиево, который охранял обломки самолета MH17, передает "Судебный репортер".

Во время допроса подозреваемый сообщил стражам порядка о других участниках так называемого подразделения НЗФ "Народное ополчение Донбасса" и лиц, с которыми он охранял сбит самолет, их общее количество и место расположения.

Прокурор в суде подтвердил, что мужчина способствовал правоохранительным органам в раскрытии преступлений "ДНР", а затем попросил освободить его от ответственности и закрыть дело.

Начальное подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях изменили на участие в террористической организации. По первой квалификацией ему грозило от 3 до 8 лет лишения свободы, а за второй уже от 8 до 15.

Отмечается, что в августе 2014 года этот человек прибыл в село Грабово Донецкой области, где ему выдали военную форму российского образца и поручили дежурство и охраны блок поста террористической организации "ДНР", а также места падения сбитого 17.07.2014 гражданского самолета Boeing 777 Malaysia Airlines Flight.

На месте падения самолета находил личные вещи пассажиров – игрушки, детская обувь, ноутбук, 11 паспортов граждан "азиатской внешности". Эти предметы он передал представителям "ДНР", за что получил 25 тысяч российских рублей.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей по делу о катастрофе MH17 на Донбассе с целью их дальнейшего запугивания.