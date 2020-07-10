Ограбление автомобиля "Укрпочты": В Офисе генпрокурора заявили о четвертом задержанном

Нападение на автомобиль Укрпочты в Полтавской области Национальная полиция Украины в Полтавской области

Трех злоумышленников задержали в столице, еще одного в Полтавской области

Правоохранители задержали четвертого подозреваемого в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области сотрудниками Национальной полиции установлено 4 человек, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль "Укрпочты", покушения на жизнь работников этого учреждения и завладении 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, троих мужчин разыскали в Киеве, одного – в Лубнах. Все они являются жителями Полтавской области. Сейчас им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, во вторник, 7 июля, возле села Тишки Лубенского района Полтавской области взорвали машину "Укрпочты". В результате этого двое работников получили травмы, а водителя доставили в больницу. Также из автомобиля было похищено почти 3 миллиона гривен.

В пятницу, 10 июля, правоохранители заявили, что задержали трех подозреваемых в ограбление автомобиля "Укрпочты".