Ограбили государство более чем на 650 тыс. гривен: На Закарпатье разоблачили коррупционную схему во главе с председателем ОТО

Деньги разворовывали во время ремонта объектов на территории Мукачевского района

В Закарпатской области разоблачили коррупционную схему на 650 тыс. грн, к которой привлечены председатель объединенной территориальной громады, предприниматели и инженеры по техническому надзору в сфере строительства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, хищения бюджетных средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов, реконструкций и строительства объектов на территории Мукачевского района организовал глава одной из ОТГ, а также приобщил к незаконной деятельности предпринимателей и инженеров по технадзору.

Как отмечается, во время проведения государственных закупок чиновник незаконно предоставлял преимущества двум предпринимателям, а также подбирал объекты, которые практически не нуждаются или частично нуждаются в ремонтах.

Такие объекты выбирали ввиду того, что на них будут проводиться работы с минимальным объемом и затратами. С победителями тендеров заключались соответствующие соглашения, а те позже договаривались с инженерами из технадзора.

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Последние при осмотре объектов "закрывали глаза" на нарушение государственных строительных норм. В официальные документы вносили заведомо недостоверные сведения относительно объемов работ и их стоимости, чтобы таким образом скрыть преступную деятельность.

Правоохранители установили, что благодаря "схеме" только на пяти объектах строительства злоумышленники завладели более 650 тыс. гривен бюджетных средств. Сумма ущерба подтверждается соответствующим заключением экспертного исследования.

В минувший четверг, 24 декабря, председателю ОТГ было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 28– ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 30 декабря, в совершении вышеупомянутых преступлений о подозрениях было сообщено двум предпринимателям и инженеру по техническому надзору.

Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег во время госзакупок военного имущества.