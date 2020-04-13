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Огонь в Чернобыльской зоне не доберется до хранилищ с ядерными отходами, - Геращенко

По его словам, хранилище ХОЯТ-2 вообще не заполнено

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным  ядерным топливом. Об этом он написал на своей странице в Facebook

По словам Геращенко, три хранилища отработанного ядерного топлива находятся на безопасном расстоянии от огня и построенные из огнеупорных железобетонных конструкций. 

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной 2000 года Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - рассказал Геращенко.

По ХОЯТ-2, то это огромная конструкция, обнесенная забором, которая содержит внутри емкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут спрятаны радиоактивные отходы. Это хранилище пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом из работающих украинских АЭС.

"Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен чтобы избежать угрозы пожара. До зеленых насаждений расстояние более 100 метров", - рассказал заместитель министра. 

Он также отметил, что пожар, который приближался в сторону этого хранилища ядерных отходов, был погашен на дальних подступах еще утром. Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается.

Напомним, правительство выделило 44,86 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне

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