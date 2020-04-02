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Офис генпрокурора открыл дело относительно увольнения полсотни медиков в роддоме в Сумах

РБК-Украина

Под увольнение подпали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки

Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство за нарушение законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников из роддома в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, основанием для этого стал видеосюжет, опубликованный на одном из телеканалов.

В нем говорилось о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства.

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Причем под сокращение подпали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию.

Теперь в рамках уголовного производства будет установлена правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. 

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Ранее сообщалось, что в Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом COVID-19.

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