Офис генпрокурора открыл дело относительно увольнения полсотни медиков в роддоме в Сумах

Под увольнение подпали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки

Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство за нарушение законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников из роддома в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, основанием для этого стал видеосюжет, опубликованный на одном из телеканалов.

В нем говорилось о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы медиков с нарушениями требований действующего законодательства.

Причем под сокращение подпали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию.

Теперь в рамках уголовного производства будет установлена правомерность увольнения медиков в условиях пандемии.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом COVID-19.