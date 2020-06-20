Офис генпрокурора открыл дело из-за возможной слежке за Порошенко, - Арьев

Офис генерального прокурора. Фото из открытых источников

Досудебное расследование поручено осуществлять Государственному бюро расследований

Офис генпрокурора открыл производство за возможное незаконное слежение за действующим народным депутатом и пятым президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос народного депутата "Европейской Солидарности" Владимира Арьева.

"Сообщаю, что по фактам, изложенным в заявлении, Офисом Генерального прокурора 12.06.2020 внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.365 ККК Украины", - говорится в ответе на запрос.

Досудебное расследование поручено осуществлять Государственному бюро расследований.

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Раньше Государственное бюро расследований подтвердило открытие дела против пятого президента Украины Петра Порошенко через Томос.