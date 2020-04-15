Официальных документов от правоохранительных органов мы не получали: Кличко о взяточничестве своего заместителя

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

"Если какой-то чиновник будет задействован в коррупции, это докажут правоохранители, он должен быть наказан по закону"

Никаких официальных документов от следственных органов в отношении взяточничества Поворозника мы не получали. Информация, которая очень быстро распространилась в СМИ, что взяли на взятке, даже деньги показывали, не соответствует действительности.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что для каждого украинца справедливость и честность – ключевые критерии. И именно по этим ключевым критериям, добавил Кличко, он избирался мэром столицы. Поэтому обещает как можно быстрее разобраться в ситуации относительно взяточничества своего заместителя Николая Поворозника.

"Но могу сказать, что никаких официальных документов от следственных мы не получали. Эта информация, которая очень быстро распространилась в СМИ, что взяли на взятке, даже деньги показывали, не соответствует действительности", – заявил Кличко.

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В то же время мэр Киева добавил: Закон должен быть равным для всех, поэтому он будет требовать от правоохранительных органов скорейшего расследования этой ситуации. Вместе с тем, Кличко отметил, что будет реагировать и будет внедрять мероприятия по предотвращению коррупции в КГГА публично, чтобы это ни в коем случае не распространялось и не повторялось.

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"Но гарантии за кого-то я давать не могу. Но это наша общая задача, чтобы случаев коррупции не было. Поэтому на сегодняшний день в Киеве я делаю все, чтобы коррупции не было. Но, если какой-то чиновник будет задействован в коррупции, это докажут правоохранители, он должен быть наказан по закону. Исключений никаких не может быть, и я ни в коем случае не буду кого-то покрывать", – отметил Кличко и добавил, что ситуация с Поворозником также может быть политическим заказом, направленным на дискредитацию КГГА.

Напомним, первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника разоблачили во взяточничестве.

В СБУ сообщили, что он через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 000 долларов США от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений.

Посредника задержали после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тыс. долларов США.