Офицера Минобороны поймали на взятке за командировку в миротворческой миссии ООН

По информации следствия, он требовал 84 тыс. грн

Сотрудники ГБР и СБУ задержали офицера отделения Ужгородского зонального отдела военной службы правопорядка Министерства обороны Украины, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки за командировку в миротворческой миссии ООН. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Согласно сообщению, офицер требовал 84 тыс. грн неправомерной выгоды в военнослужащего одной из военных частей Винницкой области за внесение его в список лиц и дальнейшее командировки в миротворческой миссии ООН в Республике Конго.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании ему меры пресечения.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России высокопоставленного чиновника Военно-морских сил Украины.