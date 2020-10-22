Однофамилец Шария потребовал через ОАСК запретить партию блогера
Мужчина считает, что его фамилию использовали в названии партии без соответствующего согласия
Гражданин Украины Виктор Шарий через суд требует от Министерства юстиции запретить Партию Шария — политсилу блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.
В своем иске гражданин указал, что он не является членом указанной партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии. Мужчина считает, что его фамилию использовали в названии партии без соответствующего согласия.
В связи с этим он считает, что Министерство юстиции должно подать в суд иск о запрете деятельности Партии Шария. На текущий момент ОАСК рассматривает необходимость открытия производства по данному делу.
Как сообщалось, ранее в Окружной административный суд Киева (ОАСК) также поступил иск с просьбой признать незаконным проведение всеукраинского опроса по инициативе президента Владимира Зеленского.