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Один погиб, еще трое ранены: На Донбассе НВФ 17 раз атаковали позиции ООС

Фото из открытых источников

Противник применил крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ракетные комплексы

В течение минувших суток, 10 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 17 раз обстреливали позиции Объединенных сил, в результате чего погиб украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 120 мм и 82 мм возле Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Вольного, а также на подступах к Новотошковскому и Новолуганскому. Тогда как неподалеку от Катериновки вооруженные формирования использовали противотанковый ракетный комплекс.

Также режим прекращения огня был нарушен в районе ответственности "Восток". В частности, НВФ несколько раз атаковали позиции Объединенных сил возле Водяного, Авдеевки, Невельского и Лебединки. Там противник использовал крупнокалиберные минометы и пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. 

В результате обстрелов за прошедшие сутки погиб украинский защитник, еще трое – получили ранения.

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"Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение. Украинский ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность", – добавили в пресс-центре штаба. 

По данным разведки, со стороны НВФ – трое погибших, еще трое ранены. 

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Напомним, накануне, 10 июля, на Донбассе возле Новолуганского мина ранила двух украинских военнослужащих, которых вынуждены были эвакуировать в лечебное учреждение. 

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