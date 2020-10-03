Один погиб, другой - в реанимации: В Ровенской области пьяный водитель наехал на пешеходов

ДТП в Костополе Нацполиция

Мужчина наехал на четырех пешеходов на проезжей части дороги

В субботу ночью, 3 октября, в городе Костополь Ровенской области пьяный водитель наехал на четырех пешеходов. В результате ДТП один из пострадавших погиб, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в половине второго ночи на улице Грушевского. Пьяный 32-летний костопольчанин, управлявший автомобилем "Volkswagen Golf", не выбрал безопасной скорости и на проезжей части дороги наехал на четырех пешеходов.

Впоследствии, медики "скорой", прибывшие на место ДТП, констатировали смерть 30-летнего жителя Костополя. Еще троих пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, 24-летний парень, у которого предварительно диагностировали ушиб мозга, закрытый перелом плеча, открытый перелом ноги, закрытую травму брюшной полости, находится в реанимации.

Кроме этого, еще одного пострадавшего, 21-летнего костопольчанина, госпитализировали с внутренне-суставным переломом и ушибами. 28-летнего пешехода после оказания медицинской помощи отпустили.

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В результате правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии - алкотестер показал в организме водителя 1,37 промилле алкоголя.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно жуткая авария случилась в Закарпатской области вблизи сел Сокирница и Стебливка. В ДТП одновременно попали грузовик и микроавтобус, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще одного пострадавшего госпитализировали.